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По версии следствия, 24-летний Кирилл Крамаренко сделал 12 выстрелов из карабина в воздух, чем нарушил общественный порядок.
Дальнейшую судьбу «стрелка» будет решать суд.
Горе у Аллы Пугачевой и Киркорова, оборвалась жизнь близкого человека: "Был поражен мозг..."
Чмерковский впервые высказался о Чапкисе, кресло которого занял на "Танцях з зірками": "Была особенная связь"
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Эктор Хименес-Браво, попрощавшись, покинул Украину: "Я очень-очень устал"
Победитель "Голосу країни" Сасанчин публично попросил прощения у беременной невесты: "За девочек..."
Согласно законодательству, ему может грозить до семи лет лишения свободы за статью 296 ч. 2 Криминального кодекса Украины.
Напомним, что во время празднования свадьбы лица кавказской национальности перекрыли дорогу и начали стрелять из автомата в небо прямо посреди улицы около РПЦ "Ривьера".
В МВД сообщали, среди гостей на свадьбе присутствовали, "несколько интересных персонажей с российским гражданством и видом на жительство".
Спикер МВД Артем Шевченко даже обещал, что они будут "вытурены" из Украины.
Напомним, что копы устроили погоню со стрельбой на Одесчине и попали в ДТП: видео просочилось в сеть
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