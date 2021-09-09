История со стрельбой на одной из свадеб в пригороде Одессы получила продолжение

На днях прокуратура отправила в суд обвинительный акт касательно гостя свадьбы, который стрелял возле ресторана, где проходило празднество. Событие произошло в июле этого года на перекрестке дороги Одесса – Южное.

По версии следствия, 24-летний Кирилл Крамаренко сделал 12 выстрелов из карабина в воздух, чем нарушил общественный порядок.

Дальнейшую судьбу «стрелка» будет решать суд.

Согласно законодательству, ему может грозить до семи лет лишения свободы за статью 296 ч. 2 Криминального кодекса Украины.

Напомним, что во время празднования свадьбы лица кавказской национальности перекрыли дорогу и начали стрелять из автомата в небо прямо посреди улицы около РПЦ "Ривьера".

В МВД сообщали, среди гостей на свадьбе присутствовали, "несколько интересных персонажей с российским гражданством и видом на жительство".

Спикер МВД Артем Шевченко даже обещал, что они будут "вытурены" из Украины.

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