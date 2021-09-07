В Одесі повідомили, що буде з тарифом на проїзд у тролейбусах і трамваях на тлі підвищення цін у маршрутках

В Одесі оголосили про те, що вартість проїзду в одеських маршрутках буде підвищена з 7 до 10 гривень з 15 Вересня. Інформацію підтвердили в мерії. Крім того, відповідні оголошення розклеєні в салонах маршруток.

Тим часом одеські чиновники поспішили запевнити, що тариф в міському електротранспорті Одеси залишається на колишньому рівні і складе 5 гривень, пишуть місцеві ЗМІ.

"Зараз міськрада працює над збільшенням пасажиропотоку в електротранспорті, тому збільшувати ціну на проїзд не планують. Крім того, зараз в місті оновлюється рухомий склад, скоро закуплять 11 нових трамвайних вагонів і кілька електробусів», - розповіли чиновники.

Зазначимо, що востаннє плата за проїзд в одеських маршрутках піднімалася в січні 2018 року — тоді тариф збільшився з 5 до 7 гривень.

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