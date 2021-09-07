В Одессе сообщили, что будет с тарифом на проезд в троллейбусах и трамваях на фоне повышения цен в маршрутках
В Одессе объявили о том, что стоимость проезда в одесских маршрутках будет повышена с 7 до 10 гривен с 15 сентября. Информацию подтвердили в мэрии. Кроме того, соответствующие объявления расклеены в салонах маршруток.
Тем временем одесские чиновники поспешили заверить, что тариф в городском электротранспорте Одессы остается на прежнем уровне и составит 5 гривен, пишут местные
«Сейчас горсовет работает над увеличением пассажиропотока в электротранспорте, поэтому увеличивать цену на проезд не планируют. Кроме того, сейчас в городе обновляется подвижной состав, скоро закупят 11 новых трамвайных вагонов и несколько электробусов»,- рассказали чиновники.
Горе у Аллы Пугачевой и Киркорова, оборвалась жизнь близкого человека: "Был поражен мозг..."
Катастрофа в Крыму, оползень накрыл отдыхающих: "Люди лежат, стонут"
Учителей расстреляли из арбалета, появились данные о девушке: "Хотела отомстить педагогу"
Экс-муж Билык и Шоптенко Дмитрий Дикусар ошеломил признанием: «Вселенная подарила мне…»
"Молодой Скрябин!": участник Співають всі заставил Могилевскую, Приходько, Матвиенко и других аплодировать стоя
Отметим, что в последний раз плата за проезд в одесских маршрутках поднималась в январе 2018 года — тогда тариф увеличился с 5 до 7 гривен.
Напомним, что трамвай забрал жизнь пенсионерки: трагические кадры из Одессы
Как сообщала Politeka, пассажиры устроили драку в маршрутке из-за сумки: видео из Одессы
Также Politeka писала, в Одессе пассажиру маршрутки устроили самосуд, видео: "выволокли из транспорта"