В Одессе сообщили, что будет с тарифом на проезд в троллейбусах и трамваях на фоне повышения цен в маршрутках

В Одессе объявили о том, что стоимость проезда в одесских маршрутках будет повышена с 7 до 10 гривен с 15 сентября. Информацию подтвердили в мэрии. Кроме того, соответствующие объявления расклеены в салонах маршруток.

Тем временем одесские чиновники поспешили заверить, что тариф в городском электротранспорте Одессы остается на прежнем уровне и составит 5 гривен, пишут местные СМИ.

«Сейчас горсовет работает над увеличением пассажиропотока в электротранспорте, поэтому увеличивать цену на проезд не планируют. Кроме того, сейчас в городе обновляется подвижной состав, скоро закупят 11 новых трамвайных вагонов и несколько электробусов»,- рассказали чиновники.

Отметим, что в последний раз плата за проезд в одесских маршрутках поднималась в январе 2018 года — тогда тариф увеличился с 5 до 7 гривен.

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