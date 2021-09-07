В Одесі поліцейські на службовому автомобілі потрапили в ДТП

Аварія трапилася в ніч на 7 вересня на перетині вулиць Мясоєдовської та Болгарської. Про це повідомляє телеграм-канал "Х. Одеса", передавати Politeka.net (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

"Таксист їхав по Болгарській і не поступився дорогою, але поліцейський Дастер теж гнав більше норми», - розповіли очевидці.

У патрульній поліції також прокоментували ДТП.

За їх версією, водій автомобіля Nissan при виконанні маневру не надав перевагу в русі автомобілю Renault, на якому їхали правоохоронці, в результаті чого І сталося зіткнення.

Про постраждалих не повідомляється, проте на кадрах видно машину швидкої допомоги. На місці події працював слідчий.

Раніше ми писали, очевидці стали свідками страшної аварії на дорозі в Одеській області.

Вранці у вівторок, 7 вересня, на автодорозі біля села Маяки автомобіль збив чоловіка, який вирішив перебігти дорогу.

Потерпілий помер прямо на проїжджій частині до прибуття медиків швидкої допомоги.

Нагадаємо, що люди постраждали біля залізничного вокзалу в Одесі, кадри: на швидкості влетів у підземний перехід

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