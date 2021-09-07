У центрі Одеси попереджена спроба суїциду

Увечері 6 вересня на перетині вулиць канатної та Жуковського чоловік хотів зарізати себе.

Відео показали очевидці в телеграм-каналі "Курс Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

Як пишуть ЗМІ , він спочатку вломився в заклад і кидався на людей з ножем.

Потім вийшов на вулицю і почав лягати на холодну зброю.

На місце прибула поліція.

Під погрозами вчинити суїцид чоловік попросив копів набрати номер телефону, який він продиктував. Дзвонив молодий чоловік попросив поставити питання в трубку,"гвалтував він якусь Настю".

Після того, як чоловіка відволікли, поліцейським вдалося вибити ніж з рук і надіти на буяна наручники.

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