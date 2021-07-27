Появились новые подробности смерти патрульного полицейского Ивана Митькина
Как сообщили в пресс-службе
Труп полицейского обнаружили 26 июля в парке Победы повешенным.
После этого по местным телеграм-каналам разлетелась информация, что у полицейского были связаны руки.
Однако в прокуратуре это опровергли.
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Эксперты считают, что никаких признаков убийства нет. Они заявили, что стандартный случай суицида — повешение в сидячем положении.
У Ивана Митькина осталась жена и двое детей, одному из которых всего 2 месяца.
Одесситы неоднозначно восприняли заявления полицейских о самоубийстве патрульного. Они строят свои догадки в комментариях.
"Могли заставить повеситься. Эта версия не отрабатывается?",
"Конечно, проще закрыть дело, сказав что это самоубийство.
Сами себя тупыми выставляют, а потом удивляются, где же уважение к полиции. М-да..".
"Помогли повеситься....😱",
" Как то слишком быстро прошла экспертиза!",
"Только у полицейских есть друзья которые могут одолжить 300 дол",
"Сразу видно не того ограбил и одолжил тоже не там где надо",
"Думаю копать надо в зерновом бизнесе искать заинтересованных конкурентов или в среде своих кто слил инфу про его деньги и переход в большой бизнес криминальным подельникам",
"Но возможно именно этим сейчас следствие и занимается выкидывая для широких масс успокоение про воровство и самоубийство".
"Со связанными руками. Тут скорее всего криминал замешан.
У моего отца тоже была такая история,в 90х он был ментом,его знакомого мента в лесу нашли повешенным где-то в 2 метрах над землёй,руки были завязаны за спиной".
"Лихо сюжет закручен. Теперь главное у следаков не выйти на самих себя", - высказываются в сети.
Напомним, что жизнь полицейского оборвалась на одесской трассе, детали трагедии: "Остановил грузовик"
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