Появились новые подробности смерти патрульного полицейского Ивана Митькина

Как сообщили в пресс-службе ГУНП , на теле временно исполняющего обязанности заместителя начальника измаильского отдела управления патрульной полиции Одесской области Ивана Митькина не нашли следов насилия.

Труп полицейского обнаружили 26 июля в парке Победы повешенным.

После этого по местным телеграм-каналам разлетелась информация, что у полицейского были связаны руки.

Однако в прокуратуре это опровергли.

Эксперты считают, что никаких признаков убийства нет. Они заявили, что стандартный случай суицида — повешение в сидячем положении.

У Ивана Митькина осталась жена и двое детей, одному из которых всего 2 месяца.

Одесситы неоднозначно восприняли заявления полицейских о самоубийстве патрульного. Они строят свои догадки в комментариях.

"Могли заставить повеситься. Эта версия не отрабатывается?",

"Конечно, проще закрыть дело, сказав что это самоубийство.

Сами себя тупыми выставляют, а потом удивляются, где же уважение к полиции. М-да..".

"Помогли повеситься....😱",

" Как то слишком быстро прошла экспертиза!",

"Только у полицейских есть друзья которые могут одолжить 300 дол",

"Сразу видно не того ограбил и одолжил тоже не там где надо",

"Думаю копать надо в зерновом бизнесе искать заинтересованных конкурентов или в среде своих кто слил инфу про его деньги и переход в большой бизнес криминальным подельникам",

"Но возможно именно этим сейчас следствие и занимается выкидывая для широких масс успокоение про воровство и самоубийство".

"Со связанными руками. Тут скорее всего криминал замешан.

У моего отца тоже была такая история,в 90х он был ментом,его знакомого мента в лесу нашли повешенным где-то в 2 метрах над землёй,руки были завязаны за спиной".

"Лихо сюжет закручен. Теперь главное у следаков не выйти на самих себя", - высказываются в сети.

Напомним, что жизнь полицейского оборвалась на одесской трассе, детали трагедии: "Остановил грузовик"

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