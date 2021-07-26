У погибшего были связаны руки

Поиски высокопоставленно полицейского завершились, его тело нашли повешенным на дереве в Одессе

Труп замначальника патрульной полиции Измаила Ивана Митькина обнаружили в парке Победы. У погибшего были связаны руки. Об этом сообщает телеграм-канал «Х. Одесса».

На прошлой неделе Иван Митикин перестал выходить на связь. Он был объявлен в розыск.

Как сообщает издание " Бессарабия INFORM" ,в течении последних нескольких месяцев Митькин одалживал у знакомых суммы от 2000 до 60 000 долларов, набрав в целом порядка 300 тысяч условных единиц.

Деньги полицейский брал под якобы закупку и дальнейшую выгодную перепродажу урожая зерновых, обещая инвесторам хороший заработок.

Деньги коп взял не у одного человека, а урожай, который он обещал купить и перепродать, не существует.

Еще более странный поступок Иван Митькин совершил в середине текущей недели. Он обворовал квартиру своих коллег и скрылся.

В пятницу вечером замначальника патрульной полиции уехал на выходные к семье в Одессу, но уже в субботу, узнав, что его разоблачили, перестал выходить на связь и удалился из всех рабочих групп.

У Ивана Митькина осталось двое детей, младшему из которых 2 месяца.

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