Поиски высокопоставленно полицейского завершились, его тело нашли повешенным на дереве в Одессе
Труп замначальника патрульной полиции Измаила Ивана Митькина обнаружили в парке Победы. У погибшего были связаны руки. Об этом сообщает телеграм-канал «Х. Одесса».
На прошлой неделе Иван Митикин перестал выходить на связь. Он был объявлен в розыск.
Как сообщает издание "
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Деньги полицейский брал под якобы закупку и дальнейшую выгодную перепродажу урожая зерновых, обещая инвесторам хороший заработок.
Деньги коп взял не у одного человека, а урожай, который он обещал купить и перепродать, не существует.
Еще более странный поступок Иван Митькин совершил в середине текущей недели. Он обворовал квартиру своих коллег и скрылся.
В пятницу вечером замначальника патрульной полиции уехал на выходные к семье в Одессу, но уже в субботу, узнав, что его разоблачили, перестал выходить на связь и удалился из всех рабочих групп.
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