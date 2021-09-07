В центре Одессы предотвращена попытка суицида

Вечером 6 сентября на пересечении улиц Канатной и Жуковского мужчина хотел зарезать себя.

Видео показали очевидцы в телеграм-канале «Курс Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

Как пишут СМИ , он сначала вломился в заведение и бросался на людей с ножом.

Потом вышел на улицу и начал ложиться на холодное оружие.

На место прибыла полиция.

Под угрозами совершить суицид мужчина попросил копов набрать номер телефона, который он продиктовал. Звонившего молодой человек попросил задать вопрос в трубку, "насиловал ли он некую Настю".

После того, как мужчину отвлекли, полицейским удалось выбить нож из рук и надеть на буяна наручники.

Напомним, что в Одессе парень выпал из окна многоэтажки на глазах у людей: "Смотрю вверх, а он летит"

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