В центре Одессы предотвращена попытка суицида
Вечером 6 сентября на пересечении улиц Канатной и Жуковского мужчина хотел зарезать себя.
Видео показали очевидцы в телеграм-канале «Курс Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)
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Потом вышел на улицу и начал ложиться на холодное оружие.
На место прибыла полиция.
Под угрозами совершить суицид мужчина попросил копов набрать номер телефона, который он продиктовал. Звонившего молодой человек попросил задать вопрос в трубку, "насиловал ли он некую Настю".
После того, как мужчину отвлекли, полицейским удалось выбить нож из рук и надеть на буяна наручники.
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