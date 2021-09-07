Очевидці стали свідками страшної аварії на дорозі в Одеській області

Відео з'явилося в телеграм-каналі "Х. Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

Вранці у вівторок, 7 вересня, на автодорозі біля села Маяки автомобіль збив чоловіка, який вирішив перебігти дорогу.

Потерпілий помер прямо на проїжджій частині до прибуття медиків швидкої допомоги.

На оприлюднених кадрах видно, як тіло чоловіка після аварії залишилося на асфальті, потерпілий не подавав ознак життя. На місце ДТП оперативно прибули медики.

На місці працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує подробиці загибелі чоловіка.

Раніше ми писали, що в одеській лікарні помер школяр, якого збила іномарка на пішохідному переході.

Того фатального дня, 31 Серпня хлопчик повертався додому зі школи. Він переходив дорогу на проспекті Шевченка біля Господарського суду по нерегульованому пішохідному переходу, коли на нього наїхав автомобіль Toyota.

Микиті Булавенко було 15 років. Він перейшов в 11 клас і допізна допомагав у школі готуватися до відкриття на наступний день Дня знань.

Anna Khvan, [12.08.21 17:49]

[У відповідь на Одеса як вона є]

А шо значить "розпил бюджетних коштів"? 😅

Aleksandr T., [12.08.21 17:49]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Значить 25.6 ще залишається, вигідно дуже😁

Фестиваль, [12.08.21 17:49]

[У відповідь на Одеса як вона є]

А ось і перша ластівка

Ruslan, [12.08.21 17:49]

[У відповідь на Одеса як вона є]

Засікаємо через скільки хвилин вийде

Alex Vonavi, [12.08.21 17:50]

[У відповідь на Одеса як вона є]

А камера з КНДР і теликом?

Фестиваль, [12.08.21 17:50]

[У відповідь на Anna Khvan]

Це означає відкат, шляхом проведення фіктивних держ закупівель

Artem, [12.08.21 17:50]

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