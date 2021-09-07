Очевидцы стали свидетелями страшной аварии на дороге в Одесской области

Видео появилось в телеграм-канале «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

Утром во вторник, 7 сентября, на автодороге возле села Маяки автомобиль сбил мужчину, который решил перебежать дорогу.

Пострадавший скончался прямо на проезжей части до прибытия медиков скорой помощи.

На обнародованных кадрах видно, как тело мужчины после аварии осталось на асфальте, пострадавший не подавал признаков жизни. На место ДТП оперативно прибыли медики.

На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет подробности гибели мужчины.

Ранее мы писали, что в одесской больнице скончался школьник, которого сбила иномарка на пешеходном переходе.

В тот роковой день, 31 августа мальчик возвращался домой из школы. Он переходил дорогу на проспекте Шевченко возле Хозяйственного суда по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехал автомобиль Toyota.

Никите Булавенко было 15 лет. Он перешел в 11 класс и допоздна помогал в школе готовиться к открытию на следующий день Дня Знаний.

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