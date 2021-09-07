В Одесі почнуть преміювати кращих учнів шкіл

У мерії роздадуть по тисячі гривень тим школярам, які мають високий рівень знань. Така інформація з'явилася на сайті міськради.

Стипендію отримають лише 20 учнів середніх освітніх закладів. Гроші будуть нараховуватися з вересня по грудень включно.

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Отримати таку премію може будь-який учень з високим рівнем знань, за умови перемог на всеукраїнських олімпіадах та захистів учнівських робіт Малої академії наук.

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Стипендію призначили для того, щоб стимулювати творчу активність. У теорії матеріальні виплати допомагатимуть досягати високих результатів у навчанні, у творчих досягненнях і в науково-дослідній діяльності.

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Раніше ми повідомляли, що під час занять в Одеському вузі обрушилася частина стелі.

Надзвичайна подія, яка ледь не обернулася трагедією, сталася 2 вересня в одній з аудиторій в Одеському національному університеті імені Мечникова.

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