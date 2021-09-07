В Одесі наробила галасу історія про те, що вихователька приватного дитсадка підняла руку на дитину
Відео з'явилося на початку нового навчального року і швидко поширилося по мережі.
На кадрах хлопчик 5 років розповідає, що вихователька вдарила його двічі, тому що він не хотів спати і співав пісні під час тихої години.
Виховательці це не сподобалося, і вона вдарила його в голову і по щоці.
Керівництво дитячого садка "Чомучки", де це сталося, довго відмовчувалося, але нарешті вирішило прокоментувати інцидент. Про це йдеться в сюжеті
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Завідуюча заявила, що звільняти жінку не збирається. Вона не бачить причин для того, щоб і усувати її від роботи. У приватному дитячому садку почали розслідування і розбираються в ситуації.
Мама в поліцію не зверталася. Станом на 6 вересня хлопчик дитсадок не відвідує.
Нагадаємо, що з горе-батьки кинули півторарічну дитину на пляжі в Одесі: "мати пішла купатися, а батько відійшов".
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Крім того Politeka писала, що вихователька підняла руку на дитину в дитсадку: співав пісні під час тихої години