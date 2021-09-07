Вже відома дата підвищення проїзду і нова ціна

В Одесі значно подорожчає проїзд у міських маршрутках. Інформацію про це підтвердили в прес-службі мерії, пише місцевий сайт 048.ua.

З 15 вересня цього року вартість проїзду в громадському транспорті становитиме 10 гривень.

У мерії зазначили, що перевізники надали розрахунки, які обумовлюють необхідність підвищення ціни на проїзд.

У більшості випадків підняття тарифів мотивується тим, що перевізники зазнають збитків через пандемію, коронавірусні обмеження, подорожчання палива і запчастин, а також зростання мінімальної зарплати.

Раніше ми повідомляли, що з 28 серпня підвищилася вартість проїзду в громадському транспорті Одеської області.

Подорожчання відбулося на маршрутах, які пов'язують Білгород-Дністровський з Одесою і сусідніми з ним населеними пунктами.

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