Водії вантажівок і контейнеровозів зламали обмежувальні ворота на Іванівському мосту
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У ніч з 25 на 26 серпня на Іванівському мосту в Одесі були встановлені габаритні ворота для обмеження руху вантажівок. На них було виділено з міського бюджету майже 2 мільйони гривень.
У мерії порахували, що ці ворота не дадуть можливості заїжджати на міст, який визнали аварійним, великовантажному транспорту.
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Однак не всі водії захотіли їхати в об'їзд і все одно намагалися проїхати, вони зачіпали конструкцію і в підсумку її зламали.
Варто сказати, що багато вантажівок з легкістю проїжджали під воротами навіть не торкаючись дахом до них.
Іванівський міст, який знаходиться на межі обвалу, розташований між вулицею Мельницькою та Овідіопольською дорогою. Саме через нього проходить маршрут в Міжнародний аеропорт "Одеса".
Коли приступлять безпосередньо до ремонту Іванівського мосту-поки невідомо. Проект його реконструкції буде зроблений в кращому випадку в кінці 2021 року. Тільки на сам проект Місто витратить 8,5 мільйона гривень. Ремонт мосту, за попередніми даними, обійдеться приблизно в 500 мільйонів. Де Одеса візьме ці гроші-незрозуміло.
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