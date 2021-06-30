Водителей предупредили о временном закрытии участка автодороги Киев-Одесса

Как сообщили в пресс-службе Укравтодора , с 29 июня до 16 июля съезд с трассы Киев-Одесса на улицу Звенигородскую в сторону Виты-Почтовой будет закрыт.

Всё дело в том, что возле Виты-Почтовой продолжаются работы по строительству новой транспортной развязки.

Учитывая характер работ, движение транспорта на участке становится невозможным.

В Укравтодоре просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и учесть данную информацию.

Ранее мы сообщали, у грузовика-самосвала на большой скорости лопнуло колесо.

Происшествие случилось во вторник, 29 июня на трассе Киев-Одесса.

На кадрах видно, как шина самосвала буквально взрывается на ходу, и водитель съезжает с дороги на обочину.

После происшествия видимость стала ограниченной из-за пыли и дыма, который поднялся.

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