Водителей предупредили о временном закрытии участка автодороги Киев-Одесса
Как сообщили в пресс-службе
Всё дело в том, что возле Виты-Почтовой продолжаются работы по строительству новой транспортной развязки.
Учитывая характер работ, движение транспорта на участке становится невозможным.
В Укравтодоре просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и учесть данную информацию.
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Ранее мы сообщали, у грузовика-самосвала на большой скорости лопнуло колесо.
Происшествие случилось во вторник, 29 июня на трассе Киев-Одесса.
На кадрах видно, как шина самосвала буквально взрывается на ходу, и водитель съезжает с дороги на обочину.
После происшествия видимость стала ограниченной из-за пыли и дыма, который поднялся.
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