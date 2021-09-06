Водители грузовиков и контейнеровозов сломали ограничительные ворота на Ивановском мосту
Об этом сообщает телеграм-канал
В ночь с 25 на 26 августа на Ивановском мосту в Одессе были установлены габаритные ворота для ограничения движения грузовиков. На них было выделено из городского бюджета почти 2 миллиона гривен.
В мэрии посчитали, что эти ворота не дадут возможности заезжать на мост, который признали аварийным, большегрузному транспорту.
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Однако не все водители захотели ехать в объезд и всё равно пытались проехать, они задевали конструкцию и в итоге ее сломали.
Стоит сказать, что многие грузовики с легкостью проезжали под воротами даже не дотрагиваясь крышей до них.
Ивановский мост, который находится на грани обвала, расположен между улицей Мельницкой и Овидиопольской дорогой. Именно через него проходит маршрут в международный аэропорт «Одесса».
Когда приступят непосредственно к ремонту Ивановского моста — пока неизвестно. Проект его реконструкции будет сделан в лучшем случае в конце 2021 года. Только на сам проект город потратит 8,5 миллиона гривен. Ремонт моста, по предварительным данным, обойдется примерно в 500 миллионов. Где Одесса возьмет эти деньги — непонятно.
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