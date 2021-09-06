Зими в Одесі може вже не бути через глобальне потепління і зміни клімату

Вчені припускають, що через якихось 30 років Одеський регіон опиниться в погодних умовах Туреччини, пише місцевий сайт Перший міський.

За даними Укргідрометцентру, щорічно тривалість літа збільшується на 10-15 днів, а період холодів скорочується.

У той же час, як повідомили екологи, калічилася кількість аномальних «сюрпризів» від природи.

"Наприклад, смерчі. Вони у нас не такими були частими явищами. Але зараз ми їх часто спостерігаємо на землі і в морі. Це не властиво для нашої області, і такі погодні явища будуть збільшуватися. Також збільшиться кількість посух і повеней", - кажуть вони.

Також підвищилася середньорічна температура планети на один градус, а показники в Україні взагалі досягли позначки 1,5.

Вчені відзначили, що через 30 років українські землі, «переїдуть» в нові кліматичні зони.

"Це шалено небезпечно. Згладжування температур між полюсом і екватором загрожує руйнуванню біосфери як такої", - вважають екологи.

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