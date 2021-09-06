У Подільську Одеської області помітили бюст Володимиру Леніну
Невідомі примудрилися прикрасити зелену галявину бюстом комуністичного вождя.
Відповідні знімки розмістила одна з мешканок міста на сторінках соцмереж, передає Politeka.net.
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"Володимир Ілліч повернувся в міський парк Подольська. Зрозуміло, що це чий-то жарт. Але виглядає дідусь дуже навіть нічого. Помістили бюст на клумбу недалеко від мавзолею Григорію Котовському", - написала жінка.
Деякі користувачі мережі вже відреагували на появу Леніна в парку.
"Тільки ті, що не знають уроки нашої історії сепари могли так "пожартувати"...",- пишуть вони.
Раніше ми повідомляли, що в одному з сіл Одеської області досі не перейменували вулицю Леніна.
Йдеться про село Василівка в Біляївському районі.
Як повідомили співзасновник громадської організації " декомунізація. Україна " Вадим Поздняков, вулиця з подібною назвою єдина на всій підконтрольній українській владі території.
Активіст пригрозили, що звернеться в поліцію, прокуратуру і облдержадміністрацію.
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