У Подільську Одеської області помітили бюст Володимиру Леніну

Невідомі примудрилися прикрасити зелену галявину бюстом комуністичного вождя.

Відповідні знімки розмістила одна з мешканок міста на сторінках соцмереж, передає Politeka.net.

"Володимир Ілліч повернувся в міський парк Подольська. Зрозуміло, що це чий-то жарт. Але виглядає дідусь дуже навіть нічого. Помістили бюст на клумбу недалеко від мавзолею Григорію Котовському", - написала жінка.

Деякі користувачі мережі вже відреагували на появу Леніна в парку.

"Тільки ті, що не знають уроки нашої історії сепари могли так "пожартувати"...",- пишуть вони.

Раніше ми повідомляли, що в одному з сіл Одеської області досі не перейменували вулицю Леніна.

Йдеться про село Василівка в Біляївському районі.

Як повідомили співзасновник громадської організації " декомунізація. Україна " Вадим Поздняков, вулиця з подібною назвою єдина на всій підконтрольній українській владі території.

Активіст пригрозили, що звернеться в поліцію, прокуратуру і облдержадміністрацію.

Нагадаємо, що мисливці за Леніном відшукали ще одного вождя в клубі на Одещині, фото: "моляться на ідола?"

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