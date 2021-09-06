В Подольске Одесской области заметили бюст Владимиру Ленину

Неизвестные умудрились украсить зелёную полянку бюстом коммунистического вождя.

Соответствующие снимки разместила одна из жительниц города на страницах соцсетей, передает Politeka.net.

«Владимир Ильич вернулся в городской парк Подольска. Понятно, что это чья-то шутка. Но выглядит дедушка очень даже ничего. Поместили бюст на клумбу недалеко от мавзолея Григорию Котовскому», – написала женщина.

Некоторые пользователи сети уже отреагировали на появление Ленина в парке.

"Только не знающие уроки нашей истории сепары могли так "пошутить"...", - пишут они.

Ранее мы сообщали, что в одном из сел Одесской области до сих пор не переименовали улицу Ленина.

Речь идет о селе Васильевка в Беляевском районе.

Как сообщили соучредитель общественной организации "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков, улица с подобным названием единственная на всей подконтрольной украинской власти территории.

Активисты пригрозили, что обратится в полицию, прокуратуру и облгосадминистрацию.

Напомним, что охотники за Ленином отыскали еще одного вождя в клубе на Одесчине, фото: "Молятся на идола?"

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