В Подольске Одесской области заметили бюст Владимиру Ленину
Неизвестные умудрились украсить зелёную полянку бюстом коммунистического вождя.
Соответствующие снимки разместила одна из жительниц города на страницах соцсетей, передает Politeka.net.
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«Владимир Ильич вернулся в городской парк Подольска. Понятно, что это чья-то шутка. Но выглядит дедушка очень даже ничего. Поместили бюст на клумбу недалеко от мавзолея Григорию Котовскому», – написала женщина.
Некоторые пользователи сети уже отреагировали на появление Ленина в парке.
"Только не знающие уроки нашей истории сепары могли так "пошутить"...", - пишут они.
Ранее мы сообщали, что в одном из сел Одесской области до сих пор не переименовали улицу Ленина.
Речь идет о селе Васильевка в Беляевском районе.
Как сообщили соучредитель общественной организации "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков, улица с подобным названием единственная на всей подконтрольной украинской власти территории.
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