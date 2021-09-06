У другий тиждень вересня погода в Одесі буде знаходиться під дією антициклону
З приходом календарної осені одесити раз у раз спостерігають, як падає температура на столиках термометрів. Також помітно, що денна і нічна температура повітря різко відрізняється.
Така погода триватиме ще якийсь час, але згодом зміниться, подарувавши Одесі сонечко і тепло. Про це пише Politeka.net у новому прогнозі погоди на тиждень.
Повітряні маси, що прийшли з Арктики, призвели до різкого похолодання. похолодання триватиме недовго і вже в середині тижня знову повернеться літо. Потепління досягне свого піку до вихідних.
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У понеділок в Одесі буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 метрів в секунду. Температура вранці + 9... + 11 градусів, вдень +18... + 20 °С. Температура морської води 17-18°С
За даними погодної сайту у вівторок, 7 вересня похолодання досягне своєї межі. Температура опуститься до + 10 до ранку, а вдень буде не вище +18 градусів. Весь день буде ясним і без опадів.
У середу, 8 вересня, почнеться потепління. В Одесі буде ясно і сухо. Денна температура повітря складе + 20 градусів, нічна +13...+17.
У четвер і п'ятницю погода продовжить радувати одеситів. Температурні показники будуть в межах +16...+18 вранці, вдень повітря прогріється до+23 ... + 25 градусів. Небо буде ясним і безхмарним.
Нагадаємо, що погода в Одесі остаточно зіпсується, очікується холод з Арктики: синоптики видали прогноз
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