Во вторую неделю сентября погода в Одессе будет находится под действием антициклона

С приходом календарной осени одесситы то и дело наблюдают, как падает температура на столиках термометров. Также заметно, что дневная и ночная температура воздуха резко отличается.

Такая погода продлится еще какое-то время, но впоследствии изменится, подарив Одессе солнышко и тепло. Об этом пишет Politeka.net в новом прогнозе погоды на неделю.

Воздушные массы, пришедшие из Арктики, привели к резкому похолоданию. похолодание продлится недолго и уже в середине недели снова вернется лето. Потепление достигнет своего пика к выходным.

В понедельник в Одессе будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура утром +9…+11 градусов, днем +18…+20 °С. Температура морской воды 17-18°С

По данным погодной сайта во вторник, 7 сентября похолодание достигнет своего предела. Температура опустится до +10 к утру, а днем будет не выше +18 градусов. Весь день будет ясным и без осадков.

В среду, 8 сентября, начнется потепление. В Одессе будет ясно и сухо. Дневная температура воздуха составит +20 градусов, ночная +13...+17.

В четверг и пятницу погода продолжит радовать одесситов. Температурные показали будут в пределах +16…+18 утром, днем воздух прогреется до +23…+25 градусов. Небо будет ясным и безоблачным.

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