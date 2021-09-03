Нічна і денна температура будуть сильно відрізнятися

Синоптики повідомили жителям Одеси та області, якою буде погода у перші вихідні осені

З новим прогнозом на 4 і 5 вересня ознайомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net.

У суботу, день буде хмарним - самого ранку небо в Одесі покриється хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Метеорологи опадів не прогнозують, зате буде дуже вітряно. Вітер підніметься північно-західний, пориви досягнуть 15 метрів в секунду.

Стовпчики термометрів триматимуться на рівні + 20...+ 25 вдень, до ночі похолодає до +18...+ 13 градусів.

В Одеській області в суботу прогнозують дощову погоду.

Дощ поллє в другій половині дня, місцями з грозами.

Вітер західний, вдень північно-західний, 7-12 метрів в секунду

Температура вночі становитиме + 8...+ 13 градусів, вдень +20 ...+25 градусів.

На автошляхах області видимість хороша.

У неділю, 5 вересня, незважаючи на хмарний ранок і похмурий день, вечір в Одесі обіцяє бути ясним. Опадів у цей день не очікується.

Денна температура знизиться до 21°С, нічна – до 10°С, а вітер буде північно-східний – 13 метрів в секунду.

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