Ночная и дневная температура будут сильно отличаться

Синоптики сообщили жителям Одессы и области, какой будет погода в первые выходные осени

С новым прогнозом на 4 и 5 сентября ознакомили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

В субботу, день будет облачным - самого утра небо в Одессе покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Метеорологи осадков не прогнозируют, зато будет очень ветрено. Ветер поднимется северо-западный, порывы достигнут 15 метров в секунду.

Столбики термометров будут держаться на уровне +20..+25 днем, к ночи похолодает до +18..+13 градусов.

В Одесской области в субботу прогнозируют дождливую погоду.

Дождь польет во второй половине дня, местами с грозами.

Ветер западный, днем ​​северо-западный, 7-12 метров в секунду

Температура ночью составит +8...+13 градусов, днем ​​+20 …+25 градусов.

На автодорогах области видимость хорошая.

В воскресенье, 5 сентября, несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Одессе обещает быть ясным. Осадков в этот день не ожидается.

Дневная температура снизится до 21°С, ночная – до 10°С, а ветер будет северо-восточный – 13 метров в секунду.

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