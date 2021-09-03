В Одесі чоловіки до смерті побили перехожого

Трагічний інцидент трапився на селищі Таїрова, передає Politeka.net.

Як розповіли в місцевій поліції, у дворі будинку на Академіка Корольова двоє хлопців розпивали алкоголь.

У якийсь момент вони порахували, що перехожий вкрав у них барсетку з документами, яка лежала на лавці. Вони наздогнали і побили чоловіка за це.

30-річний потерпілий отримав важку травму і помер у стінах лікарні.

Незабаром поліцейські затримали нападників, одному з них 23 роки, іншому 27 років.

Тепер відморозкам загрожує від 7 до 10 років в'язниці.

Раніше ми писали, що бійка зав'язалася на День Одеси.

Група молодих людей почала голосно вигукувати гімн України і кричалки «Чорноморця», це чомусь викликало невдоволення іншої групи, і незабаром почалася бійка.

Поліцейські, що чергували на місці, втрутилися і затримали кількох буйних учасників бійки.

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