В Одесі чоловіки до смерті побили перехожого
Трагічний інцидент трапився на селищі Таїрова, передає Politeka.net.
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У якийсь момент вони порахували, що перехожий вкрав у них барсетку з документами, яка лежала на лавці. Вони наздогнали і побили чоловіка за це.
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30-річний потерпілий отримав важку травму і помер у стінах лікарні.
Незабаром поліцейські затримали нападників, одному з них 23 роки, іншому 27 років.
Тепер відморозкам загрожує від 7 до 10 років в'язниці.
Раніше ми писали, що бійка зав'язалася на День Одеси.
Група молодих людей почала голосно вигукувати гімн України і кричалки «Чорноморця», це чомусь викликало невдоволення іншої групи, і незабаром почалася бійка.
Поліцейські, що чергували на місці, втрутилися і затримали кількох буйних учасників бійки.
Нагадаємо, що вихователька підняла руку на дитину в дитсадку: співав пісні під час тихої години
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