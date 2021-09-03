В Одессе мужчины до смерти избили прохожего

Трагический инцидент случился на поселке Таирова, передает Politeka.net.

Как рассказали в местной полиции, во дворе дома на Академика Королева двое парней распивали алкоголь.

В какой-то момент они посчитали, что прохожий украл у них барсетку с документами, которая лежала на скамейке. Они догнали и избили мужчину за это.

полиция, скорая, швидка допомога, скрин

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30-летний пострадавший получил тяжелую травму и скончался в стенах больницы.

Вскоре полицейские задержали нападавших, одному из них 23 года, другому 27 лет.

Теперь отморозкам грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что драка завязалась на День Одессы.

Группа молодых людей начала громко выкрикивать гимн Украины и кричалки «Черноморца», это почему-то вызвало недовольство другой группы, и вскоре началась драка.

Дежурившие на месте полицейские вмешались и задержали нескольких буйных участников потасовки.

Напомним, что воспитательница подняла руку на ребенка в детсаду: пел песни во время тихого часа

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