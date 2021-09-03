Біля Одеського залізничного вокзалу чоловік потрапив у пастку
Він засунув в голову в сміттєвий контейнер і не зміг її витягнути назад. Очевидці зняли на камеру, як бідолаха намагався звільнитися, але не зміг, повідомляє Telegram-канал "Х. Одеса".
Це сталося на Привокзальній площі міста.
По всій видимості, бездомний хотів знайти серед сміття щось корисне.
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Коментуючи інцидент, одесити розповіли, щоб звільнити чоловіка з пастки, довелося викликати рятувальників.
Раніше ми писали, що в Одесі показали, як жителі селища Котовського риються в сміттєвих баках.
Кадри зроблені біля супермакета "Сільпо", який розташований на вулиці Героїв Оборони. Торгова точка зняла з продажу прострочені продукти і утилізувала їх. Жінки вирішили поритися в сміттєвих контейнерах в пошуках тієї самої проскорочки.
Нагадаємо, що на Привозі годують людей протухлими продуктами зі смітника, фото
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