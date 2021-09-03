Двоє людей постраждали біля залізничного вокзалу в Одесі

Аварія трапилася в ніч на 3 вересня на Привокзальній площі. Перші кадри з місця ДТП розмістили очевидці в телеграм-канали, передає Politeka.net.

Як повідомили в патрульній поліції, автомобіль Hyundai Sonata їхав по вулиці Середньофонтанській у бік Привокзальної площі, і не впоравшись з керуванням на великій швидкості, врізався в підземний перехід.

В результаті аварії постраждали водій і пасажирка – їх відвезли в міську лікарню.

У соцмережах очевидці розповіли, що водій іноземець втратив багато крові, а його супутниця українка - головою пробила лобове скло.

"Скальп зняло, а ногу вивернуло у зворотний бік», - кажуть свідки аварії.

На кадрах видно, що іномарка розбита в мотлох, від передньої частини майже нічого не залишилося.

Нагадаємо, що величезні затори скували рух в Одесі: де проїхати найскладніше

Як повідомляла Politeka, трагічна ДТП під Одесою забрала життя трьох поліцейських, машина перекинулася: кадри з місця

Також Politeka повідомляла, що в Одесі авто влетіло в зупинку з людьми: перші кадри з місця масштабної аварії