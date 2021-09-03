В Одесі стався напад на школяра-підозрюваними виявилися підлітки

Дану інформацію оприлюднила прес-служба ГУНП Одеської області, передає Politeka.net.

Пограбування сталося серед білого дня на вулиці Космонавтів.

Зловмисники, яким всього по 16 років підкараулили 11-річного хлопчика, а потім напали на нього і відібрали сумку з двома мобільними телефонами вартістю близько 15 000 гривень.

У поліцію звернулася мати потерпілого школяра і розповіла про те, що трапилося.

Копи кілька днів шукали юнаків, які зізналися, що продали гаджети, а гроші витратили на розваги.

Наразі встановлюється місцезнаходження чужого майна.

За пограбування підліткам світить від 4 до 6 років ув'язнення.

Раніше ми писали, в темний час доби в парку Шевченка 19 і 25-річний грабіжники накинулися на дівчину і хлопця, які вийшли прогулянку.

Зловмисники відібрали у них сумку з телефонами, банківськими картками та грошима.

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