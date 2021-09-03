В Одессе произошло нападение на школьника – подозреваемыми оказались подростки
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Ограбление произошло средь бела дня на улице Космонавтов.
Злоумышленники, которым всего по 16 лет подкараулили 11-летнего мальчика, а затем напали на него и отобрали сумку с двумя мобильными телефонами стоимостью около 15 000 гривен.
В полицию обратилась мать пострадавшего школьника и рассказала о случившемся.
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Копы несколько дней искали юношей, которые признались, что продали гаджеты, а деньги потратили на развлечения.
Сейчас устанавливается местонахождение чужого имущества.
За ограбление подросткам светит от 4 до 6 лет заключения.
Ранее мы писали, в темное время суток в парке Шевченко 19 и 25-летний грабители набросились на девушку и парня, которые вышли прогулку.
Злоумышленники отобрали у них сумку с телефонами, банковскими картами и деньгами.
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