В Одессе произошло нападение на школьника – подозреваемыми оказались подростки

Данную информацию обнародовала пресс-служба ГУНП Одесской области, передает Politeka.net.

Ограбление произошло средь бела дня на улице Космонавтов.

Злоумышленники, которым всего по 16 лет подкараулили 11-летнего мальчика, а затем напали на него и отобрали сумку с двумя мобильными телефонами стоимостью около 15 000 гривен.

В полицию обратилась мать пострадавшего школьника и рассказала о случившемся.

Копы несколько дней искали юношей, которые признались, что продали гаджеты, а деньги потратили на развлечения.

Сейчас устанавливается местонахождение чужого имущества.

За ограбление подросткам светит от 4 до 6 лет заключения.

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Злоумышленники отобрали у них сумку с телефонами, банковскими картами и деньгами.

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