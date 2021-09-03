У центрі міста було набито битком

2 вересня свій день народження відзначило місто-герой Одеса

У той час, коли Україна готується до нової хвилі коронавірусу, в Одесі влаштували грандіозне свято до Дня міста, всупереч усім попередженням.

На Потьомкінських сходах розпочався святковий концерт. Тисячі глядачів розмістилися на сходинках сходів, щоб подивитися на виступ.

Люди товпилися не тільки на Потьомкінських сходах, вони заповнили весь майданчик навколо пам'ятника Дюку, а також частину Стамбульського парку.

На сцені виступили група "Мізки", Artik & Asti, In-Grid і Hardy Orchestra. Ведучим вечора був шоумен Потап.

Відзначимо, що практично всі були без масок, а про соціальну дистанцію мови не йшло - її при бажанні дотримуватися було неможливо.

За громадським порядком в центрі міста стежили близько 700 поліцейських і нацгвардійців.

По закінченню концерту відбувся святковий феєрверк.

Коментуючи грандіозний концерт, одесити відзначають, що тепер слід очікувати різкого приросту кількості хворих COVID-19, а також люди побоюються локдауну.

«З понеділка червона зона, і різко статистика хворих виросте в десятки разів якщо не в сотні»,

"Опа спасибі за підвищення захворюваності в Одесі",

"Лінійка в школі?!..не, ви шо, ковид жеж. А день міста та будь ласка, веселіться гості дорогі)) де логіка?»,

"А потім локдаун", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, щоб не допустити масове скупчення дітей, в Одесі скасували святкові лінійки 1 вересня

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