Одеситам порекомендували діставати теплі речі, так як весь день в місті буде прохолодно і вітряно

Пік похолодання припаде на 3 вересня через повітряні маси з Арктики, які продовжують надходити до Одеси.

За прогнозами синоптиків, з самого ранку і до пізнього вечора в Одесі триматиметься ясна погода. Без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 метрів в секунду. Місцями можуть бути шквали до 15 метрів. Стовпчики термометрів триматимуться на рівні + 20..+ 22 вдень, до ночі похолодає до +10. Температура морської води складе + 20 + 21.

В області метеорологи мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів в секунду, вночі місцями пориви до 15 метрів.

Температура вночі коливатиметься від + 7 до +12 градусів, а вдень становитиме +17 + 22 .

На автошляхах області буде хороша видимість.

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