Автоледі з дитиною в салоні влетіла у вантажний автомобіль
Серйозна ДТП з постраждалими сталася поблизу Сухого лиману Politeka.net, з посиланням на прес-службу поліції.
Правоохоронці кажуть, що автомобіль Toyota під час повороту зіткнувся із зерновозом MAN.
В результаті аварії 30-річну жінку-водія іномарки доставили в лікарню з переломом руки, її восьмирічний син відбувся саднами і переляком.
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Зазначається, що 29-річний водій вантажівки не постраждав.
На кадрах видно, як передня частина легкового автомобіля повністю розбита.
На місці працювали правоохоронці, які встановлювали повні обставини події.
Схожа аварія трапилася на цьому ж місці 19 серпня.
Тоді вантажний автомобіль Renault під керуванням 40-річного чоловіка зіткнувся з Toyota, де за кермом була жінка, а в салоні знаходилися двійнята, яким по 5 років.
Toyota виїжджала з другорядної дороги на головну. Від удару машину жінки відкинуло на іншу Toyota, яку також пом'яло.
Матір з дітьми госпіталізували до лікарні.
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