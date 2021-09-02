Автоледі з дитиною в салоні влетіла у вантажний автомобіль

Серйозна ДТП з постраждалими сталася поблизу Сухого лиману Politeka.net, з посиланням на прес-службу поліції.

Правоохоронці кажуть, що автомобіль Toyota під час повороту зіткнувся із зерновозом MAN.

В результаті аварії 30-річну жінку-водія іномарки доставили в лікарню з переломом руки, її восьмирічний син відбувся саднами і переляком.

Зазначається, що 29-річний водій вантажівки не постраждав.

На кадрах видно, як передня частина легкового автомобіля повністю розбита.

На місці працювали правоохоронці, які встановлювали повні обставини події.

Схожа аварія трапилася на цьому ж місці 19 серпня.

Тоді вантажний автомобіль Renault під керуванням 40-річного чоловіка зіткнувся з Toyota, де за кермом була жінка, а в салоні знаходилися двійнята, яким по 5 років.

Toyota виїжджала з другорядної дороги на головну. Від удару машину жінки відкинуло на іншу Toyota, яку також пом'яло.

Матір з дітьми госпіталізували до лікарні.

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