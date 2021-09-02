Автоледи с ребёнком в салоне влетела в грузовой автомобиль

Серьезное ДТП с пострадавшими случилось вблизи Сухого Лимана передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители говорят, что автомобиль Toyota во время поворота столкнулся с зерновозом MAN.

В результате аварии 30-летнюю женщину-водителя иномарки доставили в больницу с переломом руки, ее восьмилетний сын отделался ссадинами и испугом.

Отмечается, что 29-летний водитель грузовика не пострадал.

На кадрах видно, как передняя часть легкового автомобиля полностью разбита.

На месте работали правоохранители, которые устанавливали полные обстоятельства происшествия.

Похожая авария случилась на этом же месте 19 августа.

Тогда грузовой автомобиль Renault под управлением 40-летнего мужчины столкнулся с Toyota, где за рулем была женщина, а в салоне находились двойняшки, которым по 5 лет.

Toyota выезжала со второстепенной дороги на главную. От удара машину женщины отбросило на другую Toyota, которую также помяло.

Мать с детьми госпитализировали в больницу.

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