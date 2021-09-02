Розваги на залізниці закінчилися для 15-річної дівчинки травмами та опіками, а також госпіталізацією до лікарні

Подія трапилася днями в Подільську Одеської області, передає Politeka.net.

Як повідомили в поліції, 15-річна дівчинка вирішила довести подругам, що може залізти на дах товарного поїзда, однак при спробі піднятися туди її вдарило струмом.

В результаті дівчинка-підліток отримала електротравму і опіки кінцівок і зараз знаходиться в лікарні.

У поліції запевняють, що стан постраждалої задовільний.

Варто відзначити, що цей випадок не одиничний. Незважаючи на попередження, підлітки частенько відчувають долю і намагаються підкорити електропоїзди. Вони підіймаються наверх і роблять селфі, а потім отримують страшні опіки і навіть гинуть.

Співробітники поліції стурбовані зростанням дитячого травматизму на залізниці.

Вони в черговий раз нагадують, що причиною більшості нещасних випадків на залізниці є порушення елементарних правил безпеки. А ураження електрострумом можна отримати не тільки торкнувшись проводів з високою напругою, але навіть на відстані декількох метрів від них.

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