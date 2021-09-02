Развлечения на железной дороге закончились для 15-летней девочки травмами и ожогами, а также госпитализацией в больницу

Происшествие случилось на днях в Подольске Одесской области, передает Politeka.net.

Как сообщили в полиции, 15-летняя девочка решила доказать подругам, что может залезть на крышу товарного поезда, однако при попытке взобраться туда ее ударило током.

В результате девочка-подросток получила электротравму и ожоги конечностей и сейчас находится в больнице.

В полиции заверяют, что состояние пострадавшей удовлетворительное.

Стоит отметить, что этот случай не единичный. Несмотря на предупреждения, подростки частенько испытывают судьбу и пытаются покорить электропоезда. Они взбираются наверх и делают селфи, а потом получают страшные ожоги и даже гибнут.

Сотрудники полиции обеспокоены ростом детского травматизма на железной дороге.

Они в очередной раз напоминают, что причиной большинства несчастных случаев на железной дороге является нарушение элементарных правил безопасности. А поражение электротоком можно получить не только коснувшись проводов с высоким напряжением, но даже на расстоянии нескольких метров от них.

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