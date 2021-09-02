Развлечения на железной дороге закончились для 15-летней девочки травмами и ожогами, а также госпитализацией в больницу
Происшествие случилось на днях в Подольске Одесской области, передает Politeka.net.
Как
В результате девочка-подросток получила электротравму и ожоги конечностей и сейчас находится в больнице.
Пугачева на рыбалке засветила мешки под глазами и юного спутника: "Галкину замена растет"
Возвращение Андрея Данилко на ТВ в ярком амплуа вызвало ажиотаж: "Все, теперь можно смотреть"
Кошевой и Ткач из "Квартал 95" насмешили поведением возле школы своих дочек: "30 лет не переводили..."
Взрыв прогремел в многоэтажке, найдено тело ветерана АТО: кадры с места ЧП
Андре Тан показал украинкам, что будет в моде этой осенью: "На пике популярности"
В полиции заверяют, что состояние пострадавшей удовлетворительное.
Стоит отметить, что этот случай не единичный. Несмотря на предупреждения, подростки частенько испытывают судьбу и пытаются покорить электропоезда. Они взбираются наверх и делают селфи, а потом получают страшные ожоги и даже гибнут.
Сотрудники полиции обеспокоены ростом детского травматизма на железной дороге.
Они в очередной раз напоминают, что причиной большинства несчастных случаев на железной дороге является нарушение элементарных правил безопасности. А поражение электротоком можно получить не только коснувшись проводов с высоким напряжением, но даже на расстоянии нескольких метров от них.
Напомним, что попытка сделать селфи на поезде закончилась бедой: под Одессой борются за жизнь 18-летнего парня
А еще Politeka писала, что трагедия произошла со школьником на железной дороге под Одессой: угодил в реанимацию
Также Politeka сообщала, что мальчик залез на крышу поезда и поплатился: детали ЧП