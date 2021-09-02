В Одесі чоловік підкараулили дитину, пообіцяв їй іграшку, а після цього витворяв з нею моторошні речі
Як пише Politeka.net, про злочин над 6-річною дівчинкою
За словами поліцейських, чоловік підкараулив дитину біля входу в магазин, де вона разом з 8-річним братом чекала матір. Пообіцявши купити дівчинці іграшку, педофіл заманив її в безлюдне місце і вчинив щодо неї дії розпусного характеру.
Після того, що сталося Малятко розповіла матері, коли та розшукала її неподалік від місця злочину.
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Протягом години копи встановили особу педофіла і затримали його в центрі міста. Свою причетність до злочину чоловік не заперечував. За розбещення малолітньої йому світить до 8 років в'язниці.
Раніше ми повідомляли, в Чорноморську Одеської області активізувався черговий "мисливець" за дітьми.
Як розповіли місцеві жителі, невідомий чоловік розгулював по ігрових майданчиках на вулиці Віталія шуму і чіплявся до дітей. Вони стверджують, що він заводив з ними розмову, випитував ім'я та адресу дитини, намагався відвести його з собою.
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