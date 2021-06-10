В Одессе на поселке Котовского молодой парень заманил соседскую девочку в гараж и вытворял с ней жуткие вещи

19-летнего педофила задержали на улице Жолио-Кюри. Об этом сообщает Украинская службы информации со ссылкой на источники в полиции.

К правоохранителям обратилась одесситка и рассказала, что сосед позвал в гараж ее 8-летнюю дочь, где снял трусики с ребенка и совершал действия сексуального характера.

Полицейские задержали подозреваемого и доставили в райотдел.

Женщина с дочкой написали заявление и дали объяснения по данному факту. Ведется следствие.

Ранее мы сообщали, в Одессе возле школы замечен тип, который разгуливает со спущенными штанами и заманивает детей.

Фотографиями подозрительного мужчины поделился депутат горсовета Илья Фрейман.

Он утверждает, что тип ходил со спушенными штанами возле стадиона одесской школы №73 и приглашал детей «на кинопробы».

Одним он предлагал заняться "спортом", других заманивал конфетами, а третьим - посмотреть кино и даже сняться в фильме.

"Его не смутило даже то что рядом находятся мамы и папы детей. Взрослые вызвали полицию! Ребята приехали оперативно. Упаковали и увезли.

Однако уже через час отпустили. И педофил спокойно пошёл в АТБ скупаться алкоголем и сейчас жрет пивасик на скамейке вместе со своими друзьями»,- рассказал депутат.

Напомним, что застреленное тело офицера найдено на рабочем месте в Одессе: первые детали трагедии

А еще Politeka писала, что водителя мэра нашли в петле, оставил прощальную записку: "Так будет лучше"

Также Politeka сообщала, что в центре Одессы оборвалась жизнь молодого мужчины, оставил послание: "Всё пошло по плану"