В Одессе на поселке Котовского молодой парень заманил соседскую девочку в гараж и вытворял с ней жуткие вещи
19-летнего педофила задержали на улице Жолио-Кюри. Об этом
К правоохранителям обратилась одесситка и рассказала, что сосед позвал в гараж ее 8-летнюю дочь, где снял трусики с ребенка и совершал действия сексуального характера.
Полицейские задержали подозреваемого и доставили в райотдел.
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Женщина с дочкой написали заявление и дали объяснения по данному факту. Ведется следствие.
Ранее мы сообщали, в Одессе возле школы замечен тип, который разгуливает со спущенными штанами и заманивает детей.
Фотографиями подозрительного мужчины поделился депутат горсовета Илья Фрейман.
Он утверждает, что тип ходил со спушенными штанами возле стадиона одесской школы №73 и приглашал детей «на кинопробы».
Одним он предлагал заняться "спортом", других заманивал конфетами, а третьим - посмотреть кино и даже сняться в фильме.
"Его не смутило даже то что рядом находятся мамы и папы детей. Взрослые вызвали полицию! Ребята приехали оперативно. Упаковали и увезли.
Однако уже через час отпустили. И педофил спокойно пошёл в АТБ скупаться алкоголем и сейчас жрет пивасик на скамейке вместе со своими друзьями»,- рассказал депутат.
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