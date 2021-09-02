В Одессе мужчина подкараулили ребенка, пообещал ей игрушку, а после этого вытворял с ней жуткие вещи

Как пишет Politeka.net, о преступлении над 6-летней девочкой сообщают в пресс-службе одесской Нацполиции.

По словам полицейских, мужчина подкараулил малышку у входа в магазин, где она вместе с 8-летним братом ждала мать. Пообещав купить девочке игрушку, педофил заманил ее в безлюдное место и совершил в отношении нее действия развратного характера.

После случившегося малышка рассказала матери, когда та разыскала ее неподалеку от места преступления.

В течение часа копы установили личность педофила и задержали его в центре города. Свою причастность к преступлению мужчина не отрицал. За развращение малолетней ему светит до 8 лет тюрьмы.

Ранее мы сообщали, в Черноморске Одесской области активизировался очередной «охотник» за детьми.

Как рассказали местные жители, неизвестный мужчина разгуливал по игровым площадкам на улице Виталия Шума и приставал к детям. Они утверждают, что он заводил с ними разговор, выпытывал имя и адрес ребёнка, пытался увести его с собой.

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