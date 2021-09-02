В Одеській області раптово померло немовля після благополучних пологів
Трагічний випадок стався днями в Чорноморській лікарні, повідомляє "
Відомо, що у жінки це був первісток, його вона народила 30 Серпня. До пологів жінка перебувала в медзакладі з 23 серпня.
Як запевняють лікарі, дитина народилася живою і доношена, з оцінкою 8 балів за шкалою Апгар. Весь час він перебував з мамою. Коли стан його погіршився, була викликана бригада екстреної медичної допомоги дітям.
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"Дитина була транспортована в реанімаційне відділення дитячої обласної клінічної лікарні, де і померла", - повідомила завідувачка Чорноморської лікарні.
Директор медзакладу запевнив, що за фактом раптової смерті новонародженого проведуть службове розслідування силами своїх співробітників.
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