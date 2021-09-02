У жінки це був первісток

В Одеській області раптово померло немовля після благополучних пологів

Трагічний випадок стався днями в Чорноморській лікарні, повідомляє " 7 канал "( щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Відомо, що у жінки це був первісток, його вона народила 30 Серпня. До пологів жінка перебувала в медзакладі з 23 серпня.

Як запевняють лікарі, дитина народилася живою і доношена, з оцінкою 8 балів за шкалою Апгар. Весь час він перебував з мамою. Коли стан його погіршився, була викликана бригада екстреної медичної допомоги дітям.

"Дитина була транспортована в реанімаційне відділення дитячої обласної клінічної лікарні, де і померла", - повідомила завідувачка Чорноморської лікарні.

Директор медзакладу запевнив, що за фактом раптової смерті новонародженого проведуть службове розслідування силами своїх співробітників.

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