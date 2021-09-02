Молода дівчина наклала на себе руки при загадкових обставинах

Трагедія розігралася в Білгород-Дністровському районі, передає Politeka.net, з посиланням на сайт Нацполіції Одеської області.

Мати 22-річної дівчини прийшла додому і виявила свою дочку в петлі. Вона була мертва.

Жінка одразу викликала поліцейських. Правоохоронці попередньо кваліфікували подію як суїцид. Однак незабаром поліцейські отримали інформацію про те, що за кілька днів до цього потерпіла, ймовірно, була згвалтована.

"Повідомляємо, що ніяких звернень або заяв з цього приводу ні від самої дівчини, ні від інших осіб в поліцію не надходило. При огляді тіла покійної зовнішніх ознак насильства виявлено не було", - зазначили в поліції.

Наразі інформацію про зґвалтування зареєстрували в установленому порядку, її перевіряють. У той же час за фактом самогубства призначена судово-медична експертиза, яка повинна з'ясувати не тільки фактичну причину смерті, а й свідчення можливого згвалтування.

Поліцейські попросили всіх, хто що-небудь знає або чув, про зґвалтування дівчини терміново звернутися до відділення поліції №1 Білгород-Дністровського РОП (смт. Сарата, вулиця Ігнаца Ліндла, 42) або за телефонами 063 372 81 76 або 102.

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