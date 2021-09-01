На території Хаджибейського лиману в Одеській області рибалка зловив дуже велику рибу, вона потягла його за собою, і він потонув.
Про це повідомили в прес-службі Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.
За даними рятувальників, трагедія сталася вранці 1 вересня. У держслужбу повідомили, що чоловік потонув біля об'їзної дороги в Хаджибейському Лимані. Прибулі на місце події рятувальники дізналися у свідків, що чоловік вудив рибу.
Занадто велика риба зачепилася за риболовецький гачок, вона потягла чоловіка на дно. Він не зумів зберегти рівновагу, впав і потонув. Рятувальники обстежили прилеглу територію.
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Чоловіка знайшли без ознак життя. Водолази повідомили, що він знаходився на глибині п'яти метрів в п'ятнадцяти метрах від берега. Тіло померлого водолази дістали на берег. Наразі правоохоронці встановлюють особисті дані загиблого.
Раніше ми повідомляли, що під мостом у Харкові знайшли померлого чоловіка. На місце оперативно прибула машина швидкої допомоги і медики почали огляд тіла. За наданою лікарями інформацією, найбільш вірогідною версією, вони вважають – стрибок з мосту, який здійснив покійний. За даними правоохоронців, на тілі померлого не було слідів, що вказують на його насильницьку смерть.
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Як повідомляла Politeka, тіло знайдено біля мосту в Харкові
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