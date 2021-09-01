На территории Хаджибейского лимана в Одесской области рыбак поймал очень большую рыбу, она потащила его за собой, и он утонул.

Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

По данным спасателей, трагедия произошла утром 1 сентября. В Госслужбу сообщили, что мужчина утонул возле объездной дороги в Хаджибейском лимане. Прибывшие на место происшествия спасатели узнали у свидетелей, что мужчина удил рыбу.

Слишком большая рыба зацепилась за рыболовецкий крючок, она потащила мужчину на дно. Он не сумел сохранить равновесие, упал и утонул. Спасатели обследовали прилегающую территорию.

Мужчину нашли без признаков жизни. Водолазы сообщили, что он находился на глубине пяти метров в пятнадцати метрах от берега. Тело умершего водолазы достали на берег. Сейчас правоохранители устанавливают личные данные погибшего.

Ранее мы сообщали, что под мостом в Харькове нашли умершего мужчину. На место оперативно прибыла машина скорой помощи и медики начали осмотр тела. По предоставленной врачами информации, наиболее вероятной версией, они считают – прыжок с моста, который совершил покойный. По данным правоохранителей, на теле умершего не было следов, указывающих на его насильственную смерть.

Напоминаем, что в Бердянске малыша унесло в море

Как сообщала Politeka, тело найдено возле моста в Харькове

Также Politeka писала, что говорят родственники подозреваемого в гибели 16-летней Вики