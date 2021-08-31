Що буде з погодою в перший день осені

Синоптики повідомили, що в Одесі 1 вересня буде без опадів, а ось по області пройде невеликий дощ

Про це пише Politeka.net, з посиланням на Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Так, в Одесі ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка протримається до самого вечора. Однак незважаючи на похмуру погоду, опадів в цей день не прогнозується.

Вітер південно-західний, 9-14 метрів в секунду, місцями пориви до 15-20 метрів.

Вночі похолодає до + 15...+18 градусів, вдень температура підніметься і складе +25 ... +28 градусів.

По Одеській області за прогнозами метеорологів очікується мінлива хмарність.

Без істотних опадів, ввечері місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-західний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі опуститися +13...+18 градусів, вдень коливатиметься в межах +23 ... +28.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

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