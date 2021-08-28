Синоптики рассказали одесситам, какой погоды ждать в сентябре

Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на AccuWeather .

По прогнозам метеорологов, сентябрь в Одессе ожидается теплым, прохладными будут только ночи.

Среднемесячная температура составит 18-20 градусов и дождями в пределах нормы.

Дневная температура достигнет максимальной отметки +24 градуса и упадет до +16. К ночи температура снизится до +7..+9 градусов. На некоторые дни прогнозируются дожди.

Днем в сентябре еще можно купаться в Черном море, однако к вечеру вода будет холодать. Средняя температура воды составит 21°С, оптимальная должна быть выше 18°С.

Ранее мы писали, что заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, сообщила, что в целом осень в Украине будет сухой и теплой.

"Если говорить относительно последнего климатического периода (30 лет), то осень будет в пределах нормы. А если сравнить с базовым климатическим периодом, то даже теплее нормы", — говорит метеоролог.

Напомним, что рекордный ливень накрыл Одессу: улицы ушли под воду, людей сбивали потоки воды

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