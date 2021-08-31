Синоптики сообщили, что в Одессе 1 сентября будет без осадков, а вот по области пройдет небольшой дождь
Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Так, в Одессе ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Однако несмотря на пасмурную погоду, осадков в этот день не прогнозируется.
Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров.
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Ночью похолодает до +15…+18 градусов, днем температура поднимется и составит +25…+28 градусов.
По Одесской области по прогнозам метеорологов ожидается переменная облачность.
Без существенных осадков, вечером местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью опуститься +13…+18 градусов, днем будет колебаться в пределах +23…+28.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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