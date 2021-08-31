Что будет с погодой в первый день осени

Синоптики сообщили, что в Одессе 1 сентября будет без осадков, а вот по области пройдет небольшой дождь

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Так, в Одессе ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Однако несмотря на пасмурную погоду, осадков в этот день не прогнозируется.

Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров.

Ночью похолодает до +15…+18 градусов, днем температура поднимется и составит +25…+28 градусов.

По Одесской области по прогнозам метеорологов ожидается переменная облачность.

Без существенных осадков, вечером местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью опуститься +13…+18 градусов, днем ​​будет колебаться в пределах +23…+28.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

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