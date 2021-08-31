Одного вже звільнили, другий - на черзі

В одеських вузах звільняють викладачів за українофобські висловлювання

Любителя "руського миру" Дениса Ситникова звільнили з посади викладача в Одеському університеті Мечникова.

Також можуть звільнити ще одного викладача з Одеської юридичної академії Сергія Шубіна. Він вже отримав догану. Про це повідомила народний депутат зі Львова Наталія Піпа у себе в Фейсбук.

Політик розповіла, що отримала відповідь від Державної служби якості освіти на своє звернення щодо викладачів, які поширюють українофобські висловлювання в університетах. З'ясувалося, що роботу втратили відразу три людини.

Я не "поліція моралі"... Я людина, яка любить свою країну, мову, історію... Через кілька днів студенти повернуться до навчання. І я не хочу, щоб на восьмому році війни вони чули з вуст деяких викладачів, що "українська мова – блювота", що "мовний закон – лімфовузол на тілі онкохворого американської колонії", а "Крим – це Росія",– написала вона.

Зокрема, Дениса Ситникова звільнили 31 Серпня 2021 року з посади доцента кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського НУ ім. Мечникова.

Сергій Шубін отримав догану. Зараз розглядається рішення про його звільнення з посади завідувача кафедри гуманітарних дисциплін Миколаївського інституту права НУ "Одеська юридична академія".



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