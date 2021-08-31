Під Одесою двоє чоловіків зірвалися з висотки, один загинув, другого відвезли в лікарню

Трагедія розігралася в останній день серпня в селі Фонтанка Одеського району. Очевидицям вдалося зняти невеликий ролик з місця події. Про це повідомляє телеграм-канал «Х. Одеса», передає Politeka.net(щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

За словами свідків того, що сталося, з третього поверху висотки впали двоє фахівців з кондиціонерів. Їх придавило металевою конструкцією.

Очевидці кажуть, що один чоловік загинув, а другий залишився живий, але отримав серйозні травми, його госпіталізували в лікарню.

Зараз з'ясовуються всі подробиці події.

Офіційної інформації від поліції поки немає.

Раніше ми повідомляли, зачинена у квартирі 2-річна дитина підійнялася на підвіконня і відчинила вікно.

Це помітили небайдужі перехожі та викликали рятувальників. Подія, яка ледь не закінчилася трагічно, сталася вдень 30 серпня в місті Чорноморську Одеської області

Нагадаємо, що в Одесі хлопець випав з вікна багатоповерхівки на очах у людей: "дивлюся вгору, а він летить"

Ще Politeka писала, що в Одесі чоловік під" речовинами " вийшов з вікна на 7-му поверсі: кадри трагедії

Також Politeka повідомляла, в Одесі 3-річна дитина випала з вікна висотки, кадри нещастя: "приїхали на відпочинок"