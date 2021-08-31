Під Одесою двоє чоловіків зірвалися з висотки, один загинув, другого відвезли в лікарню
Трагедія розігралася в останній день серпня в селі Фонтанка Одеського району. Очевидицям вдалося зняти невеликий ролик з місця події. Про це повідомляє телеграм-канал «Х. Одеса», передає Politeka.net(щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)
За словами свідків того, що сталося, з третього поверху висотки впали двоє фахівців з кондиціонерів. Їх придавило металевою конструкцією.
Очевидці кажуть, що один чоловік загинув, а другий залишився живий, але отримав серйозні травми, його госпіталізували в лікарню.
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Зараз з'ясовуються всі подробиці події.
Офіційної інформації від поліції поки немає.
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