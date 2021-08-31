У школах Одеси назріває нестача вчителів
На сьогоднішній день в закладах освіти Одеси відкрито 450 вакансій.
Як повідомила директор Департаменту освіти і науки Олена Буйневич, найбільший брак відзначається серед вихователів дитячих садків, соціальних педагогів, вчителів інформатики, практичних психологів і асистентів вчителів.
А перед новим навчальним роком в Одеські заклади освіти прийшли тільки 54 молодих фахівця, що є дуже низьким показником для міста.
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Буйневич також розповіла, що в одеських школах працює близько 6,7 тисяч педагогів. З них майже третина-пенсійного віку. Таким чином, з часом дефіцит вчителів буде наростати.
Раніше ми писали, ний навчальний рік в одеських школах стартує без проведення святкової лінійки.
Шкільні лінійки заборонили через нові випадки коронавірусної інфекції, які фіксують щодня в Одесі та області.
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