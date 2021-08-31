В школах Одессы назревает нехватка учителей

На сегодняшний день в учреждениях образования Одессы открыто 450 вакансий.

Как сообщила директор департамента образования и науки Елена Буйневич, наибольшая нехватка отмечается среди воспитателей детских садов, социальных педагогов, учителей информатики, практических психологов и ассистентов учителей.

А перед новым учебным годом в одесские учреждения образования пришли только 54 молодых специалиста, что является очень низким показателем для города.

Буйневич также рассказала, что в одесских школах работает порядка 6,7 тысяч педагогов. Из них почти треть - пенсионного возраста. Таким образом, со временем дефицит учителей будет нарастать.

Ранее мы писали, новый учебный год в одесских школах стартует без проведения праздничной линейки.

Школьные линейки запретили из-за новых случаев коронавирусной инфекции, которые фиксируют каждый день в Одессе и области.

Напомним, что родителей и школьников огорчили накануне учебного года: что запретили 1 сентября в Одессе

Как сообщала Politeka, пропал директор школы: к поискам подключились родственники из заграницы

Также Politeka писала, что тысячу студентов пытались заселить за один день в общежитие Одессы: "Стояли более 15 часов"