В школах Одессы назревает нехватка учителей
На сегодняшний день в учреждениях образования Одессы открыто 450 вакансий.
Как сообщила директор департамента образования и науки Елена Буйневич, наибольшая нехватка отмечается среди воспитателей детских садов, социальных педагогов, учителей информатики, практических психологов и ассистентов учителей.
А перед новым учебным годом в одесские учреждения образования пришли только 54 молодых специалиста, что является очень низким показателем для города.
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Буйневич также рассказала, что в одесских школах работает порядка 6,7 тысяч педагогов. Из них почти треть - пенсионного возраста. Таким образом, со временем дефицит учителей будет нарастать.
Ранее мы писали, новый учебный год в одесских школах стартует без проведения праздничной линейки.
Школьные линейки запретили из-за новых случаев коронавирусной инфекции, которые фиксируют каждый день в Одессе и области.
Напомним, что родителей и школьников огорчили накануне учебного года: что запретили 1 сентября в Одессе
Как сообщала Politeka, пропал директор школы: к поискам подключились родственники из заграницы
Также Politeka писала, что тысячу студентов пытались заселить за один день в общежитие Одессы: "Стояли более 15 часов"