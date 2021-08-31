В Одесі на Молдаванці жінка влаштувала погром місцевим продавцям овочів

Очевидці записали все на відео і виклали в мережу. Про це повідомляє в Telegram-канал " Х. Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

Як з'ясувалося, жінці та її сусідці не сподобалося, що торговці розмістили намет з продажу овочів і фруктів у дворі будинку, де вони проживають.

Вони вирішили боротися зі стихійною торгівлею радикальним способом.

Спочатку одеситки кричали торговцям, щоб вони прибиралися, а потім після погроз перейшли до дій.

Одна немолода жінка схопила коробки з овочами і почала їх перевертати. Так вона розворотила все, що було в наметі.

Її напарниця намагалася відрадити від погрому, але їй це не вдалося.

Усюди були чутні лайка і образи. Торговці, у свою чергу, почали погрожувати поліцією.

Після того, як одеситка розворотила всі короткі, вона пішла.

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