В Одесі на Молдаванці жінка влаштувала погром місцевим продавцям овочів
Очевидці записали все на відео і виклали в мережу. Про це повідомляє в Telegram-канал " Х. Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)
Як з'ясувалося, жінці та її сусідці не сподобалося, що торговці розмістили намет з продажу овочів і фруктів у дворі будинку, де вони проживають.
Вони вирішили боротися зі стихійною торгівлею радикальним способом.
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Спочатку одеситки кричали торговцям, щоб вони прибиралися, а потім після погроз перейшли до дій.
Одна немолода жінка схопила коробки з овочами і почала їх перевертати. Так вона розворотила все, що було в наметі.
Її напарниця намагалася відрадити від погрому, але їй це не вдалося.
Усюди були чутні лайка і образи. Торговці, у свою чергу, почали погрожувати поліцією.
Після того, як одеситка розворотила всі короткі, вона пішла.
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